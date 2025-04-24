Удар по Києву 24 квітня: одна людина загинула, 50 отримали поранення
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки росіян на Київ 24 квітня одна людина загинула, 50 отримали поранення. 35 людей госпіталізовано, серед них 6 дітей, 15 отримали допомогу на місці.
Одна людина загинула, ще 50 постраждали внаслідок удару росіян по Києву в ніч на 24 квітня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує УНН.
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Він уточнив, що медики госпіталізували 35 людей, зокрема й 6 дітей.
15-м надали допомогу на місці
Раніше він повідомив, що серед постраждалих також була вагітна жінка.
Нагадаємо
У Києві в ніч на четвер, 24 квітня, пролунали потужні вибухи. За словами міського голови Вітпалія Кличка, у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.
Цієї ж ночі Харків був атакований ракетами. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Згодом він уточнив, що цієї ночі Харків зазнав сім ракетних ударів.
Атака росіян по Україні 24 квітня: на Київщині під удар потрапив житловий будинок24.04.25, 02:23 • 3398 переглядiв