Удар по Києву 24 квітня: одна людина загинула, 50 отримали поранення

Одна людина загинула, ще 50 постраждали внаслідок удару росіян по Києву в ніч на 24 квітня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує УНН.

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Він уточнив, що медики госпіталізували 35 людей, зокрема й 6 дітей.

15-м надали допомогу на місці - зазначив Кличко.

Раніше він повідомив, що серед постраждалих також була вагітна жінка.

Нагадаємо

У Києві в ніч на четвер, 24 квітня, пролунали потужні вибухи. За словами міського голови Вітпалія Кличка, у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

Цієї ж ночі Харків був атакований ракетами. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Згодом він уточнив, що цієї ночі Харків зазнав сім ракетних ударів.

Атака росіян по Україні 24 квітня: на Київщині під удар потрапив житловий будинок