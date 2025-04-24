Удар по Киеву 24 апреля: один человек погиб, 50 получили ранения

Один человек погиб, еще 50 пострадали в результате удара россиян по Киеву в ночь на 24 апреля. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

Он уточнил, что медики госпитализировали 35 человек, в том числе и 6 детей.

15-м оказали помощь на месте - отметил Кличко.

Ранее он сообщил, что среди пострадавших также была беременная женщина.

Напомним

В Киеве в ночь на четверг, 24 апреля, прогремели мощные взрывы. По словам городского головы Витпалия Кличко, в столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА.

Этой же ночью Харьков был атакован ракетами. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Впоследствии он уточнил, что этой ночью Харьков подвергся семи ракетным ударам.

Атака россиян по Украине 24 апреля: в Киевской области под удар попал жилой дом