Удар по Киеву 24 апреля: один человек погиб, 50 получили ранения
Киев • УНН
В результате ночной атаки россиян на Киев 24 апреля один человек погиб, 50 получили ранения. 35 человек госпитализированы, среди них 6 детей, 15 получили помощь на месте.
Один человек погиб, еще 50 пострадали в результате удара россиян по Киеву в ночь на 24 апреля. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
Он уточнил, что медики госпитализировали 35 человек, в том числе и 6 детей.
15-м оказали помощь на месте
Ранее он сообщил, что среди пострадавших также была беременная женщина.
Напомним
В Киеве в ночь на четверг, 24 апреля, прогремели мощные взрывы. По словам городского головы Витпалия Кличко, в столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА.
Этой же ночью Харьков был атакован ракетами. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Впоследствии он уточнил, что этой ночью Харьков подвергся семи ракетным ударам.
Атака россиян по Украине 24 апреля: в Киевской области под удар попал жилой дом24.04.25, 02:23 • 3076 просмотров