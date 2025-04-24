Удар по Києву 24 квітня: 9 загиблих, 63 постраждалих, серед них 6 дітей
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки росіян на Київ загинули 9 людей, 63 отримали поранення, серед яких 6 дітей. Триває ліквідація наслідків обстрілу у 5 районах столиці.
Внаслідок удару росіян по Києву в ніч на 24 квітня загинули 9 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС України.
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Також зазначається, що, за попередніми даними, 63 людини постраждали. 42 госпіталізували до лікарні, серед них 6 дітей.
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Там уточнили, що атака росіян спричинила пожежі в гаражах, адмінбудівлі та нежитлових будівлях.
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Вони додали, що нині у 5 районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.
Нагадаємо
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, коментуючи атаку рф по Україні в ніч на 24 квітня, заявив, що російський диктатор володимир путін "демонструє тільки бажання вбивати".
Атака росіян по Україні 24 квітня: на Київщині під удар потрапив житловий будинок24.04.25, 02:23 • 6884 перегляди