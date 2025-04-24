Удар по Киеву 24 апреля: 9 погибших, 63 пострадавших, среди них 6 детей

В результате удара россиян по Киеву в ночь на 24 апреля погибли 9 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Также отмечается, что, по предварительным данным, 63 человека пострадали. 42 госпитализированы в больницу, среди них 6 детей.

Произошли разрушения в жилых домах: продолжаются поиски людей под завалами - говорится в сообщении ГСЧС.

Там уточнили, что атака россиян повлекла пожары в гаражах, админздании и нежилых зданиях.

Из-за падения обломков горели авто и сухая трава. Пожарные ликвидировали возгорание - отметили спасатели.

Они добавили, что сейчас в 5 районах столицы продолжается ликвидация последствий ночного обстрела. Работают психологи и кинологи ГСЧС.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, комментируя атаку рф по Украине в ночь на 24 апреля, заявил, что российский диктатор владимир путин "демонстрирует только желание убивать".

Атака россиян по Украине 24 апреля: в Киевской области под удар попал жилой дом