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Хранитель

В Харькове в результате ночной атаки есть раненые, повреждены многоэтажки

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Ночью 24 апреля Харьков был атакован крылатыми ракетами, в результате чего два человека получили ранения. Один из ударов пришелся по району плотной застройки, повреждены окна в многоэтажках.

В Харькове в результате ночной атаки есть раненые, повреждены многоэтажки

В результате ночной вражеской атаки по Харькову в ночь на четверг, 24 апреля, два человека получили ранения. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, один из "последних" ударов пришелся по району плотной жилой застройки.

В нескольких многоэтажках выбиты окна. Там же и двое пострадавших. Обследование мест вражеских ударов продолжается

- написал Терехов в Telegram.

Он добавил, что Харьков "во второй раз за ночь под атакой крылатых ракет".

Напомним

В ночь на четверг, 24 апреля, Харьков был атакован ракетами. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Впоследствии он уточнил, что этой ночью Харьков подвергся семи ракетным ударам.

Атака по Киеву: первые подробности комбинированного удара врага24.04.25, 01:52 • 6326 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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