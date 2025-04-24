У Харкові внаслідок нічної атаки є поранені, пошкоджено багатоповерхівки
Київ • УНН
Вночі 24 квітня Харків був атакований крилатими ракетами, внаслідок чого двоє людей отримали поранення. Один з ударів прийшовся по району щільної забудови, пошкоджено вікна у багатоповерхівках.
Внаслідок нічної ворожої атаки по Харкову в ніч на четвер, 24 квітня, дві людини зазнали поранень. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.
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За його словами, один з "останніх" ударів прийшовся по району щільної житлової забудови.
У кількох багатоповерхівках вибиті вікна. Там же і двоє постраждалих. Обстеження місць ворожих ударів триває
Він додав, що Харків "вдруге за ніч під атакою крилатих ракет".
Нагадаємо
В ніч на четвер, 24 квітня, Харків був атакований ракетами. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Згодом він уточнив, що цієї ночі Харків зазнав сім ракетних ударів.
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