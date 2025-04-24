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У Харкові внаслідок нічної атаки є поранені, пошкоджено багатоповерхівки

Київ • УНН

 • 1980 перегляди

Вночі 24 квітня Харків був атакований крилатими ракетами, внаслідок чого двоє людей отримали поранення. Один з ударів прийшовся по району щільної забудови, пошкоджено вікна у багатоповерхівках.

У Харкові внаслідок нічної атаки є поранені, пошкоджено багатоповерхівки

Внаслідок нічної ворожої атаки по Харкову в ніч на четвер, 24 квітня, дві людини зазнали поранень. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, один з "останніх" ударів прийшовся по району щільної житлової забудови.

У кількох багатоповерхівках вибиті вікна. Там же і двоє постраждалих. Обстеження місць ворожих ударів триває

- написав Терехов у Telegram.

Він додав, що Харків "вдруге за ніч під атакою крилатих ракет".

Нагадаємо

В ніч на четвер, 24 квітня, Харків був атакований ракетами. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Згодом він уточнив, що цієї ночі Харків зазнав сім ракетних ударів.

Атака по Києву: перші подробиці комбінованого удару ворога24.04.25, 01:52 • 7532 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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