Зеленский отменяет часть визита в ЮАР и возвращается в Украину после массированной атаки рф
Киев • УНН
Президент отменяет часть визита в ЮАР из-за ночной атаки рф. Он поручил Умерову связаться с партнерами по ПВО и сообщит Рамафосе о ситуации.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную комбинированную атаку рф на Украину, указав, что уже 44 дня, как Украина согласилась на полное прекращение огня, а россия продолжает убивать и избегать жесткого давления. Президент поручил министру обороны Рустему Умерову связаться с партнерами по запросам о ПВО, а сам отменяет часть программы визита в ЮАР и возвращается в Украину, пишет УНН.
Сорок четыре дня, как Украина согласилась на полное прекращение огня и ударов. Это было предложение Соединенных Штатов. Сорок четыре дня, как россия продолжает убивать людей и избегать жесткого давления и ответственности за это. Очень важно, чтобы все в мире видели и понимали, что происходит на самом деле. Примерно 70 ракет, в том числе баллистические. Еще почти 150 ударных беспилотников
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Президент указал, что, "к сожалению, много разрушений". "Продолжаются спасательные операции, разбирают завалы домов. По состоянию на данный момент более 80 человек ранены по всей Украине. Всем оказывается помощь. К сожалению, в Киеве 9 человек погибли. Мои соболезнования родным и близким", - отметил Глава государства.
Был доклад военного командования. Поручил министру обороны Украины немедленно связаться с партнерами по нашим запросам об укреплении ПВО
"Сегодня проинформирую президента ЮАР Рамафосу, который председательствует в "Группе двадцати", о ситуации и нашей потребности в активизации глобальных дипломатических усилий. Прекращение ударов необходимо немедленно и безусловно. Рассчитываем также на помощь в гуманитарных вопросах – в возвращении наших пленных и похищенных россией украинских детей", - отметил Президент.
Часть программы этого визита отменяю и после встречи с президентом ЮАР немедленно возвращаюсь в Украину
"Министр иностранных дел Украины проведет все необходимые встречи в ЮАР, чтобы полностью проинформировать политических и общественных лидеров страны о ситуации", - добавил он.
Глава государства выразил благодарность "всем в мире, кто поддерживает Украину и наших людей".
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