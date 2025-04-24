Над Україною збили 48 з 70 ворожих ракет та 64 зі 145 дронів: до відбиття атаки рф залучали F-16 та Mirage
Київ • УНН
У ніч на 24 квітня 2025 року росія завдала комбінованого удару по Україні, випустивши ракети різних типів та ударні БпЛА. Сили ППО збили 112 повітряних цілей.
росія вночі завдала комбінованого удару по Україні, випустивши 70 ракет різних типів та 145 безпілотників, збито 48 ракет та 64 дрони, 68 безпілотників не досягли цілей, у відбитті атаки рф участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 24 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.
"Основний напрямок удару - столиця України місто Київ", - вказали у ПС ЗСУ.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 215 повітряних цілей противника: 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків - Брянська, Воронезька, Курська обл. - рф); 37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків - Саратовська обл.); 6 крилатих ракет Іскандер-К (район пусків - Донецька обл.); 12 крилатих ракет Калібр (із акваторії Чорного моря); 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків - Бєлгородська обл.); 145 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.; Чауда - Крим).
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей: 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23; 31 крилату ракету Х-101; 6 крилатих ракет Калібр; 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69; 64 ударних БпЛА Shahed
Окрім того, 68 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).
"У відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage. На рахунку українських пілотів десятки збитих повітряних цілей", - наголосили у ПС ЗСУ.
"Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина", - ідеться у повідомленні.
Масована атака на Україну 24 квітня: в МВС показали наслідки російських ударів24.04.25, 08:06 • 16497 переглядiв