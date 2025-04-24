Над Україною збили 48 з 70 ворожих ракет та 64 зі 145 дронів: до відбиття атаки рф залучали F-16 та Mirage

$41.670.15
47.540.17
ukenru
Масована атака на Україну 24 квітня: в МВС показали наслідки російських ударів
05:06 • 16595 перегляди

Масована атака на Україну 24 квітня: в МВС показали наслідки російських ударів

23 квітня, 17:58 • 51704 перегляди

Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили

23 квітня, 15:00 • 96754 перегляди

У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі

23 квітня, 14:18 • 120343 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

Ексклюзив
23 квітня, 13:00 • 72421 перегляди

Поховання на військовому меморіальному кладовищі: коли буде графік та на якому етапі будівництво

Ексклюзив
23 квітня, 12:40 • 118387 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"

Ексклюзив
23 квітня, 12:29 • 50703 перегляди

Землетрус у Стамбулі: у МЗС кажуть, що українці до консульства не зверталися

Ексклюзив
23 квітня, 11:49 • 40945 перегляди

Україна посилить захист адвокатів: підписання Конвенції Ради Європи очікується у травні - голова підкомітету ВР

Ексклюзив
23 квітня, 11:37 • 33316 перегляди

Боїться втратити контроль: юрист пояснив, чому голова АРМА Дума блокує реформу агентства

Ексклюзив
23 квітня, 08:41 • 35977 перегляди

Як безпечно купувати онлайн: поради експерта з кібербезпеки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+24°
1.7м/с
29%
746 мм
Популярнi новини

Ворог завдав масштабного удару по Києву

23 квітня, 22:34 • 34916 перегляди

Атака по Києву: перші подробиці комбінованого удару ворога

23 квітня, 22:52 • 33624 перегляди

Атака росіян по Україні 24 квітня: на Київщині під удар потрапив житловий будинок

23 квітня, 23:23 • 22141 перегляди

США різко змінили стратегію щодо війни в Україні - ISW

03:28 • 62402 перегляди

Ворог вивів 11 ракетоносіїв з "Калібрами" на борту в Чорне море - ВМС ЗСУ

03:44 • 17105 перегляди
Публікації

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 120380 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 75676 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"
Ексклюзив

23 квітня, 12:40 • 118415 перегляди

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

23 квітня, 11:46 • 88210 перегляди

Топ-6 помилок при прибиранні пилососом, які ви робите несвідомо

23 квітня, 06:48 • 103219 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Андрій Сибіга

Марко Рубіо

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Лондон

Сполучене Королівство

Київ

Реклама
УНН Lite

Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" хотіла повернути Геллар

06:58 • 3964 перегляди

Шлюб Шекспіра міг бути щасливішим, ніж вважалося раніше - нове дослідження

23 квітня, 15:29 • 30766 перегляди

Нове фото принца Луї опублікували на честь його 7-річчя

23 квітня, 13:53 • 38423 перегляди

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

22 квітня, 15:52 • 49666 перегляди

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

22 квітня, 15:42 • 48279 перегляди
Актуальне

Facebook

Financial Times

Tesla Model Y

Шахед-136

Twitter

Над Україною збили 48 з 70 ворожих ракет та 64 зі 145 дронів: до відбиття атаки рф залучали F-16 та Mirage

Київ • УНН

 • 864 перегляди

У ніч на 24 квітня 2025 року росія завдала комбінованого удару по Україні, випустивши ракети різних типів та ударні БпЛА. Сили ППО збили 112 повітряних цілей.

Над Україною збили 48 з 70 ворожих ракет та 64 зі 145 дронів: до відбиття атаки рф залучали F-16 та Mirage

росія вночі завдала комбінованого удару по Україні, випустивши 70 ракет різних типів та 145 безпілотників, збито 48 ракет та 64 дрони, 68 безпілотників не досягли цілей, у відбитті атаки рф участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 24 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

"Основний напрямок удару - столиця України місто Київ", - вказали у ПС ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 215 повітряних цілей противника: 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків - Брянська, Воронезька, Курська обл. - рф); 37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків - Саратовська обл.); 6 крилатих ракет Іскандер-К (район пусків - Донецька обл.); 12 крилатих ракет Калібр (із акваторії Чорного моря); 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків - Бєлгородська обл.); 145 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.; Чауда - Крим).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей: 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23; 31 крилату ракету Х-101; 6 крилатих ракет Калібр; 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69; 64 ударних БпЛА Shahed

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Окрім того, 68 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"У відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage. На рахунку українських пілотів десятки збитих повітряних цілей", - наголосили у ПС ЗСУ.

"Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина", - ідеться у повідомленні.

Масована атака на Україну 24 квітня: в МВС показали наслідки російських ударів24.04.25, 08:06 • 16497 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136
Кх-59
9K720 Iskander
Україна
F-16 Fighting Falcon
Київ
Brent
$66.59
Bitcoin
$92,404.90
S&P 500
$5,380.11
Tesla
$256.53
Газ TTF
$34.05
Золото
$3,336.89
Ethereum
$1,768.14