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Україні потрібно більше систем ППО: Ігнат прокоментував нічну атаку загарбників

Київ • УНН

 • 1280 перегляди

Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, використовуючи різні типи ракет і БпЛА. Україні необхідно більше систем ППО, щоб захистити населення від подібних атак.

Україні потрібно більше систем ППО: Ігнат прокоментував нічну атаку загарбників

Нічна атака росії на Україну була масованою та комбінованою, з використанням балістичних ракет для ударів по мирних містах. Попри зусилля українських повітряних сил, її наслідки – жахливі. Тож Україні потрібно ще більше систем ППО для захисту населення.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує УНН.

Деталі

Командувач повітряних сил зазначив, що в Україні щодня звикли бачити атаки БпЛА та керованих авіабомб на різних напрямках, окрім одного дня перемир'я, коли росія по повітрю атакувала менше.

Проте сьогоднішню атаку відрізняє комбінований удар різними засобами повітряного нападу з різних напрямків.

Ігнат також додав, що українські повітряні сили збили чимало повітряних цілей, проте наслідки від ударів тих, що все ж поцілили у мирні міста – жахають.

Збито 7 з 11 балістичних ракет, загалом усі 37 крилатих ракет, а також 4 авіаційні керовані ракети й 64 ударних БпЛА. Це доволі непоганий результат, але звичайно є жахливі наслідки внаслідок російської атаки. Ми бачимо ті кадри, які вже, мабуть, опублікували по всьому світу - яким чином росія прагне до бодай якогось миру

- сказав він.

Також Ігнат додав, що цією атакою рф вкотре продемонструвала світу свої терористичні дії.

Бити балістикою по містах мільйонниках – це вже не те, що злочин – тероризм. Важко собі уявити, що було б, якби всі ці балістичні ракети, які сьогодні запустили зокрема по столиці України, досягли цілей

- зазначив він.

Зокрема начальник управління комунікацій ПС відзначив роботу нашої тактичної авіації, зокрема пілотів F-16 та пілотів Міраж і зазначив, що західні літаки є дуже ефективними. Проте вкотре наголосив, що все ж по балістиці, на жаль, авіація не може працювати. Тож Україні потрібно більше систем ППО.

Сьогодні удар був комбінований, ми такі удари бачили у 2022-2023 роках. Тоді ми мали на місяць 2-3, а то й 4 таких масованих удари різними типами ракет ну і шахедів. Тоді у нас було більше засобів ППО ще радянського зразка, зараз вже більше західних систем ну і відповідно нам треба ще більше

- підсумував він.

Нагадаємо

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що зенітні-ракетні комплекси Patriot здатні працювати по аеродинамічних цілях (літаки, крилаті ракети) в радіусі до 150 км, та по балістичних ракетах - але лише в радіусі кількох десятків кілометрів. Україна наразі не здатна захистити великі території від атак балістичними ракетами.

Раніше УНН писав, що росія вночі завдала комбінованого удару по Україні, випустивши 70 ракет різних типів та 145 безпілотників, збито 48 ракет та 64 дрони, 68 безпілотників не досягли цілей, у відбитті атаки рф участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage.

Також УНН повідомляв, що Президент України відреагував на нічну масовану комбіновану атаку рф на Україну і скасовує частину програми візиту до ПАР, щоб повернутися в Україну. Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову звʼязатися з партнерами щодо запитів про ППО. 

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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