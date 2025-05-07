Над Украиной сбили две запущенные рф баллистические ракеты и 81 дрон
Киев • УНН
Ночью 6-7 мая россия атаковала Украину ракетами и дронами с разных направлений. Силы обороны сбили 2 баллистические ракеты и 81 ударный БпЛА.
Над Украиной во время очередной атаки рф сбили две из 5 вражеских баллистических ракет и 81 из 187 дронов, еще 64 беспилотника не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, с 20.30 6 мая по 13.30 7 мая враг атаковал 5-ю баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 с направлений Курск, Таганрог, Брянск, а также совершил несколько волн атак 187-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Гвардейское - Крым.
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Воздушное нападение противника отбивали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 14.30 подтверждено сбитие двух баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 81 ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 64 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны (без негативных последствий)
В результате вражеской атаки, как указано, пострадали Киевская область, Сумская область, Житомирская область, Донецкая область и Запорожская область.
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