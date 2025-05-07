Над Украиной сбили две запущенные рф баллистические ракеты и 81 дрон

$41.450.15
46.960.22
ukenru
В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка
Эксклюзив
10:29 • 30251 просмотра

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка

10:06 • 43511 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

Эксклюзив
09:50 • 43416 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта

Эксклюзив
09:39 • 44601 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов

Эксклюзив
07:07 • 41669 просмотра

Домашнее насилие: количество обращений упало почти вдвое в 2025 году – Нацполиция

7 мая, 06:41 • 41113 просмотра

Католический мир ждет появления белого дыма: сегодня в Ватикане начинается конклав

7 мая, 06:12 • 44611 просмотра

Число пострадавших из-за массированной атаки рф на Киев продолжает расти: новые кадры последствий

6 мая, 14:29 • 84341 просмотра

Пёс, который покусал детей в Броварах, ищет семью: что известно о собаке

6 мая, 14:23 • 124761 просмотра

Фридрих Мерц был избран канцлером Германии со второй попытки

6 мая, 14:11 • 86365 просмотра

В ЕС представили дорожную карту отказа от российских энергоносителей: касается в том числе газа, урана и "теневого флота" рф

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
1м/с
50%
747 мм
Популярные новости

Отставка кадырова угрожает стабильности режима путина – ISW

7 мая, 03:18 • 58616 просмотра

В Киеве в результате атаки дронов 2 погибших, 5 раненых, среди них 4 ребенка

7 мая, 03:30 • 59368 просмотра

НАБУшники, прокуроры и налоговики – кто возглавит Бюро экономической безопасности?

7 мая, 05:45 • 65632 просмотра

Атака рф на Киев задела уже пять районов: поврежден бизнес-центр

06:57 • 19340 просмотра

В Киевской области вражеская атака дронов повредила новостройки: показали последствия

07:16 • 33443 просмотра
публикации

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка
Эксклюзив

10:29 • 30266 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

10:06 • 43536 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта
Эксклюзив

09:50 • 43441 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов
Эксклюзив

09:39 • 44625 просмотра

НАБУшники, прокуроры и налоговики – кто возглавит Бюро экономической безопасности?

7 мая, 05:45 • 65872 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Си Цзиньпин

Урсула фон дер Ляйен

Дэвид Лэмми

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Великобритания

Реклама
УНН Lite

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 50108 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 100383 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 97512 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 108872 просмотра

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

5 мая, 20:19 • 56513 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Боинг Starliner

Над Украиной сбили две запущенные рф баллистические ракеты и 81 дрон

Киев • УНН

 • 1870 просмотра

Ночью 6-7 мая россия атаковала Украину ракетами и дронами с разных направлений. Силы обороны сбили 2 баллистические ракеты и 81 ударный БпЛА.

Над Украиной сбили две запущенные рф баллистические ракеты и 81 дрон

Над Украиной во время очередной атаки рф сбили две из 5 вражеских баллистических ракет и 81 из 187 дронов, еще 64 беспилотника не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, с 20.30 6 мая по 13.30 7 мая враг атаковал 5-ю баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 с направлений Курск, Таганрог, Брянск, а также совершил несколько волн атак 187-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Гвардейское - Крым.

Россия с вечера 6 мая атаковала Украину 5 баллистическими ракетами и 187 дронами – ПС ВСУ 07.05.25, 15:17 • 2448 просмотров

Воздушное нападение противника отбивали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 14.30 подтверждено сбитие двух баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 81 ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 64 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны (без негативных последствий)

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

В результате вражеской атаки, как указано, пострадали Киевская область, Сумская область, Житомирская область, Донецкая область и Запорожская область.

Четыре человека пострадали из-за атаки рф в Киевской области, среди них несовершеннолетняя07.05.25, 14:44 • 3460 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Курск
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
Украина
Brent
$62.68
Bitcoin
$97,032.90
S&P 500
$5,627.44
Tesla
$275.41
Газ TTF
$34.99
Золото
$3,394.85
Ethereum
$1,836.01