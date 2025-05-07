Четыре человека пострадали из-за атаки рф в Киевской области, среди них несовершеннолетняя
Киев • УНН
В результате атаки БпЛА в Фастовском районе Киевской области ранены четыре человека, среди которых несовершеннолетняя девушка. Все пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями различной степени тяжести.
В Киевской области из-за атаки российских войск дронами днем ранены четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка, сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник в среду в Telegram, пишет УНН.
К сожалению, враг продолжает атаковать мирные города Киевщины. В результате вражеской атаки БпЛА в Фастовском районе ранены четыре жителя. Среди них несовершеннолетняя девушка, женщина и двое мужчин. Все они получили ранения днем, находясь возле магазина
По его словам, мужчина 1993 года рождения получил множественные осколочные ранения. Мужчина 1988 года рождения - осколочные ранения брюшной стенки и плеча. Девушка 2009 года рождения - осколочные ранения шеи и головы. Женщина 1978 года рождения получила острую реакцию на стресс и от госпитализации отказалась.
"Пострадавшие госпитализированы в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь предоставляется", - указал глава ОВА.
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