Четверо людей постраждали через атаку рф на Київщині, серед них неповнолітня
Київ • УНН
Внаслідок атаки БпЛА у Фастівському районі Київської області поранено чотирьох людей, серед яких неповнолітня дівчина. Усі постраждалі госпіталізовані з осколковими пораненнями різного ступеня тяжкості.
У Київській області через атаку російських військ дронами вдень поранено чотирьох людей, зокрема неповнолітню дівчину, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник у середу у Telegram, пише УНН.
На жаль, ворог продовжує атакувати мирні міста Київщини. Внаслідок ворожої атаки БпЛА у Фастівському районі поранено чотирьох жителів. Серед них неповнолітня дівчина, жінка та двоє чоловіків. Усі вони отримали поранення вдень, знаходячись біля магазину
З його слів, чоловік 1993 року народження отримав множинні осколкові поранення. Чоловік 1988 року народження - осколкові поранення черевної стінки та плеча. Дівчина 2009 року народження - осколкові поранення шиї та голови. Жінка 1978 року народження отримала гостру реакцію на стрес і від госпіталізації відмовилася.
"Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається", - зазначив голова ОВА.
На Київщині ворожа атака дронів пошкодила новобудови: показали наслідки07.05.25, 10:16 • 36682 перегляди