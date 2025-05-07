На Київщині ворожа атака дронів пошкодила новобудови: показали наслідки
Київ • УНН
У Бучанському районі загорілася новобудова, пошкоджено 13 квартир, фасади будинків та 18 авто. У Софіївській Борщагівці руйнація на 2-му поверсі багатоповерхівки, жертв немає.
Російські війська сьогодні атакували Київську область дронами. У Бучанському районі сталася пожежа в новобудові, пошкоджено квартири, будинки та автомобілі. Про це повідомили голова Київської ОВА Микола Калашник, ДСНС та поліція Київщини у середу у Telegram, пише УНН.
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За даними голови ОВА, в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.
У Бучанському районі внаслідок атаки сталося загорання в десятиповерховій новобудові. Пожежа ліквідована. Зафіксована часткова руйнація будівлі між другим та третім поверхами. Пошкоджено 13 квартир. Також уламками збитої цілі пошкоджено фасад ще однієї новобудови, 3 приватних будинки та 18 автомобілів
У ДСНС уточнили, що у селі Софіївська Борщагівка внаслідок ворожої атаки БпЛА виникла пожежа та сталася руйнація конструкцій на 2-му поверсі багатоповерхівки в одному з житлових комплексів.
ДСНС та ГУНП в області показали наслідки атаки рф.
Атака рф на Київ зачепила вже п'ять районів: пошкоджено бізнес-центр07.05.25, 09:57 • 8894 перегляди