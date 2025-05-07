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Кількість звернень щодо домашнього насильства впала майже вдвічі у 2025 році - Нацполіція
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Шахед-136

Атака рф на Київ зачепила вже п'ять районів: пошкоджено бізнес-центр

Київ • УНН

 • 250 перегляди

Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА пошкоджено дах офісного бізнес-центру в Голосіївському районі Києва. Інформація про постраждалих уточнюється.

Атака рф на Київ зачепила вже п'ять районів: пошкоджено бізнес-центр

Масована атака російських військ зачепила вже п'ять районів Києва - наслідки виявили ще й у Голосіївському районі, повідомили у КМВА у середу, пише УНН.

Деталі

"Додатково зафіксовано: Голосіївський район - внаслідок падіння уламків збитого ворожого БпЛА постраждав дах офісного бізнес-центру. Без пожежі. Інформація щодо завданої шкоди та потерпілих встановлюється", - повідомили у КМВА у Telegram.

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У КМВА підтвердили, що загалом, за наслідками нічної атаки на Київ, на цей час точно відомо про двох загиблих та сімох постраждалих.

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