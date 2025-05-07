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Атака рф на Киев задела уже пять районов: поврежден бизнес-центр

Киев • УНН

 • 212 просмотра

В результате падения обломков сбитого БпЛА повреждена крыша офисного бизнес-центра в Голосеевском районе Киева. Информация о пострадавших уточняется.

Атака рф на Киев задела уже пять районов: поврежден бизнес-центр

Массированная атака российских войск задела уже пять районов Киева - последствия обнаружили еще и в Голосеевском районе, сообщили в КГВА в среду, пишет УНН.

Детали

"Дополнительно зафиксировано: Голосеевский район - в результате падения обломков сбитого вражеского БпЛА пострадала крыша офисного бизнес-центра. Без пожара. Информация о нанесенном ущербе и пострадавших устанавливается", - сообщили в КГВА в Telegram.

Атака рф на Киев задела четыре района, уже 6 пострадавших: показали последствия07.05.25, 08:48 • 3500 просмотров

В КГВА подтвердили, что в целом, по последствиям ночной атаки на Киев, на данный момент точно известно о двух погибших и семи пострадавших.

Число пострадавших из-за массированной атаки рф на Киев продолжает расти: новые кадры последствий07.05.25, 09:12 • 5004 просмотра

Юлия Шрамко

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