Атака рф на Киев задела уже пять районов: поврежден бизнес-центр
Киев • УНН
В результате падения обломков сбитого БпЛА повреждена крыша офисного бизнес-центра в Голосеевском районе Киева. Информация о пострадавших уточняется.
Массированная атака российских войск задела уже пять районов Киева - последствия обнаружили еще и в Голосеевском районе, сообщили в КГВА в среду, пишет УНН.
Детали
"Дополнительно зафиксировано: Голосеевский район - в результате падения обломков сбитого вражеского БпЛА пострадала крыша офисного бизнес-центра. Без пожара. Информация о нанесенном ущербе и пострадавших устанавливается", - сообщили в КГВА в Telegram.
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В КГВА подтвердили, что в целом, по последствиям ночной атаки на Киев, на данный момент точно известно о двух погибших и семи пострадавших.
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