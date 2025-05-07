Атака рф на Киев задела четыре района, уже 6 пострадавших: показали последствия
Киев • УНН
Ночью Киев атаковали баллистикой и дронами. Обломки попали в дома Днепровского, Святошинского и Шевченковского районов, есть погибшие и раненые, среди которых дети.
Киев ночью российские войска атаковали баллистикой и дронами, сбито 11 беспилотников и ракету, которая упала в Соломенском районе, есть последствия атаки рф в четырех районах столицы, количество пострадавших возросло до 6, погибли два человека, сообщили в КГВА в среду, пишет УНН.
В общей сложности подтверждена гибель двух и ранения 6 человек, в том числе 4-х детей. Проверяется информация о еще двух пострадавших
Детали
В воздушном пространстве столицы и в окрестностях с начала суток зафиксирована 1 баллистическая цель и 28 российских дронов.
"Благодаря работе ПВО обеспечено успешное поражение вражеской баллистической цели. Сбитая ракета упала в Соломенском районе. Повреждена нежилая инфраструктура. Пожар на месте ликвидирован до 03:00. Пострадал один человек", - говорится в сообщении.
В воздушном пространстве столицы и окрестностях, по оперативной информации, подтверждено сбитие 11 вражеских БпЛА. 10 - покинули воздушное пространство. 3 - локационно потеряны. Большинство вражеских дронов направлено были нацелены на столицу, отметили в КГВА.
Последствия
В результате вражеской атаки по гражданской инфраструктуре зафиксировано:
- Днепровский район: падение БпЛА на многоэтажный жилой дом. Частичное разрушение перекрытия на 29-м и 30-м этажах (общий балкон). Без возгорания и пострадавших;
- Святошинский район: попадание обломков в 9-этажный жилой дом. Произошло возгорание квартир на 6-9 этажах. На месте работают спасатели. Пожар на площади 100 кв. м ликвидирован. Спасено 5 человек - 1 взрослый и 4 детей (3 детей с ожогами госпитализировали). В том числе пострадали брат и сестра 13 и 8 лет;
- Шевченковский район: поврежден 5-ти этажный жилой дом. Зафиксировано возгорание квартир на 3-м и 5-м этажах. К сожалению, во время тушения обнаружены тела 2 человек. Пожар ликвидирован;
- Соломенский район: зафиксировано падение дрона на открытой территории. Информация о пострадавших не поступала.
Как указано, в связи с ликвидацией последствий вражеской атаки возможны изменения в организации движения транспорта. На местах работают все службы, сообщили в КГВА.
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