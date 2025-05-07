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Число пострадавших из-за массированной атаки рф на Киев продолжает расти: новые кадры последствий
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Число пострадавших из-за массированной атаки рф на Киев продолжает расти: новые кадры последствий

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Атака рф на Киев задела четыре района, уже 6 пострадавших: показали последствия

Киев • УНН

 • 3058 просмотра

Ночью Киев атаковали баллистикой и дронами. Обломки попали в дома Днепровского, Святошинского и Шевченковского районов, есть погибшие и раненые, среди которых дети.

Атака рф на Киев задела четыре района, уже 6 пострадавших: показали последствия

Киев ночью российские войска атаковали баллистикой и дронами, сбито 11 беспилотников и ракету, которая упала в Соломенском районе, есть последствия атаки рф в четырех районах столицы, количество пострадавших возросло до 6, погибли два человека, сообщили в КГВА в среду, пишет УНН.

В общей сложности подтверждена гибель двух и ранения 6 человек, в том числе 4-х детей. Проверяется информация о еще двух пострадавших

- сообщили в КГВА в Telegram.

Детали

В воздушном пространстве столицы и в окрестностях с начала суток зафиксирована 1 баллистическая цель и 28 российских дронов.

"Благодаря работе ПВО обеспечено успешное поражение вражеской баллистической цели. Сбитая ракета упала в Соломенском районе. Повреждена нежилая инфраструктура. Пожар на месте ликвидирован до 03:00. Пострадал один человек", - говорится в сообщении.

В воздушном пространстве столицы и окрестностях, по оперативной информации, подтверждено сбитие 11 вражеских БпЛА. 10 - покинули воздушное пространство. 3 - локационно потеряны. Большинство вражеских дронов направлено были нацелены на столицу, отметили в КГВА.

Последствия

В результате вражеской атаки по гражданской инфраструктуре зафиксировано:

  • Днепровский район: падение БпЛА на многоэтажный жилой дом. Частичное разрушение перекрытия на 29-м и 30-м этажах (общий балкон). Без возгорания и пострадавших;
    • Святошинский район: попадание обломков в 9-этажный жилой дом. Произошло возгорание квартир на 6-9 этажах. На месте работают спасатели. Пожар на площади 100 кв. м ликвидирован. Спасено 5 человек - 1 взрослый и 4 детей (3 детей с ожогами госпитализировали). В том числе пострадали брат и сестра 13 и 8 лет;
      • Шевченковский район: поврежден 5-ти этажный жилой дом. Зафиксировано возгорание квартир на 3-м и 5-м этажах. К сожалению, во время тушения обнаружены тела 2 человек. Пожар ликвидирован;
        • Соломенский район: зафиксировано падение дрона на открытой территории. Информация о пострадавших не поступала.

          Как указано, в связи с ликвидацией последствий вражеской атаки возможны изменения в организации движения транспорта. На местах работают все службы, сообщили в КГВА.

          В Киеве в результате атаки дронов 2 погибших, 5 раненых, среди них 4 ребенка07.05.25, 06:30 • 16085 просмотров

          В ГСЧС показали последствия атаки рф.

          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

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