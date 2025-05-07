В Киеве в результате атаки дронов 2 погибших, 5 раненых, среди них 4 ребенка
Киев • УНН
Ночью 7 мая враг массированно атаковал Киев дронами, есть попадания в жилые дома в разных районах города. В Шевченковском районе погибли два человека, среди раненых – дети.
В результате вражеских обстрелов Киева 2 человека погибли, 5 - травмированы, из них 4 детей. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что трагедия произошла в Шевченковском районе столицы.
Падение обломков БпЛА на 5-этажный жилой дом. Возгорание квартир на 3-м и 5-м этажах. Во время тушения обнаружены тела 2 человек. Пожар ликвидирован
Спасатели также сообщили о других последствиях российской атаки по Киеву:
- Святошинский район: попадание обломков в 9-этажный жилой дом. Произошло возгорание квартир на 6, 7, 8 и 9 этажах. Пожар ликвидирован на площади 100 кв. м. Спасены 5 человек - 1 взрослый и 4 детей (3 детей с ожогами госпитализировали). Работы по спасению продолжаются;
- Соломенский район: обломки БпЛА упали на открытую территорию;
- Днепровский район: падение беспилотника на многоэтажный жилой дом. Частичное разрушение перекрытия на 29-м и 30-м этажах. Горения и пострадавших нет.
"Спасатели ликвидируют последствия атаки. Информация обновляется", - резюмировали в ГСЧС.
Напомним
В ночь на 7 мая враг осуществил массированную атаку дронами по Киеву. В Днепровском районе Киева вражеский БпЛА частично разрушил верхние этажи дома. В Святошинском районе горят квартиры, а в Соломенском районе – пожар на открытой территории.
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