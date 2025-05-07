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В Киевской области БПЛА попал в многоэтажку: возник пожар, повреждено более 10 авто

Киев • УНН

 • 1078 просмотра

В Бучанском районе Киевской области, в результате атаки БПЛА, загорелся 10-этажный дом. Повреждено более 10 автомобилей, информация о пострадавших не поступала.

В Киевской области БПЛА попал в многоэтажку: возник пожар, повреждено более 10 авто

В результате вражеской атаки БпЛА в Бучанском районе Киевской области произошло возгорание между вторым и третьим этажами десятиэтажного жилого дома, здание еще не введено в эксплуатацию. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации, информирует УНН.

Детали

Там также отметили, что в результате удара было повреждено более 10 автомобилей.

Информация о пострадавших не поступала

- уточнили в Киевской ОВА.

Там добавили, что все службы работают на месте происшествия.

Напомним

В Днепровском районе Киева в результате вражеской атаки пострадали 5 человек. Также в Шевченковском районе столицы возник пожар в результате падения обломков на жилой дом и супермаркет.

В Киеве прогремели взрывы: враг ударил баллистикой07.05.25, 01:10 • 10084 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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