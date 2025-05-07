В Киевской области БПЛА попал в многоэтажку: возник пожар, повреждено более 10 авто
Киев • УНН
В Бучанском районе Киевской области, в результате атаки БПЛА, загорелся 10-этажный дом. Повреждено более 10 автомобилей, информация о пострадавших не поступала.
В результате вражеской атаки БпЛА в Бучанском районе Киевской области произошло возгорание между вторым и третьим этажами десятиэтажного жилого дома, здание еще не введено в эксплуатацию. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации, информирует УНН.
Детали
Там также отметили, что в результате удара было повреждено более 10 автомобилей.
Информация о пострадавших не поступала
Там добавили, что все службы работают на месте происшествия.
Напомним
В Днепровском районе Киева в результате вражеской атаки пострадали 5 человек. Также в Шевченковском районе столицы возник пожар в результате падения обломков на жилой дом и супермаркет.
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