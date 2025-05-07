У Києві через атаку ворога 5 постраждалих, уламки дрона впали на житловий будинок та супермаркет
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки у Дніпровському районі Києва постраждали 5 людей, повідомив начальник КМВА. Також у Шевченківському районі виникла пожежа через падіння уламків.
У Дніпровському районі Києва внаслідок ворожої атаки постраждали 5 людей. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.
Деталі
Також він розповів, що у Шевченківському районі виникла пожежа внаслідок падіння уламків на житловий будинок та супермаркет.
У Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки маємо 5 постраждалих. Деталі встановлюються
О 5:12 у Києві було оголошено відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо
В ніч на 7 травня ворог здійснив масовану атаку дронами по Києву. У Дніпровському районі Києва ворожий БпЛА частково зруйнував верхні поверхи будинку. У Святошинському районі горять квартири, а в Солом'янському районі – пожежа на відкритій території.