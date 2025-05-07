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Шахед-136

У Києві через атаку ворога 5 постраждалих, уламки дрона впали на житловий будинок та супермаркет

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Внаслідок ворожої атаки у Дніпровському районі Києва постраждали 5 людей, повідомив начальник КМВА. Також у Шевченківському районі виникла пожежа через падіння уламків.

У Києві через атаку ворога 5 постраждалих, уламки дрона впали на житловий будинок та супермаркет

У Дніпровському районі Києва внаслідок ворожої атаки постраждали 5 людей. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.

Деталі

Також він розповів, що у Шевченківському районі виникла пожежа внаслідок падіння уламків на житловий будинок та супермаркет.

У Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки маємо 5 постраждалих. Деталі встановлюються

- написав Ткаченко.

О 5:12 у Києві було оголошено відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо

В ніч на 7 травня ворог здійснив масовану атаку дронами по Києву. У Дніпровському районі Києва ворожий БпЛА частково зруйнував верхні поверхи будинку. У Святошинському районі горять квартири, а в Солом'янському районі – пожежа на відкритій території.

Вадим Хлюдзинський

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