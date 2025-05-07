Атака дронів по Києву: БпЛА зруйнував два верхні поверхи житлового будинку, у Святошинському районі горять квартири
Київ • УНН
У Дніпровському районі Києва дрон частково зруйнував верхні поверхи будинку. У Святошинському районі горять квартири, а в Солом'янському районі – пожежа на відкритій території.
В Дніпровському районі Києва, за попередніми даними, частково зруйновані два верхні поверхи житлового будинку внаслідок потрапляння безпілотника. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.
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Також він розповів, що у Святошинському районі столиці горять квартири на сьомому, восьмому та дев’ятому поверхах.
У Соломʼянському районі пожежа на відкритій території
Інформації про постраждалих та жертв наразі немає.
Нагадаємо
У Києві в ніч на середу, 7 травня, пролунали кілька вибухів. За даними моніторингових ресурсів, ворог вдарив по столиці балістикою. До цього Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
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