Атака дронов по Киеву: БПЛА разрушил два верхних этажа жилого дома, в Святошинском районе горят квартиры
Киев • УНН
В Днепровском районе Киева дрон частично разрушил верхние этажи дома. В Святошинском районе горят квартиры, а в Соломенском районе – пожар на открытой территории.
В Днепровском районе Киева, по предварительным данным, частично разрушены два верхних этажа жилого дома в результате попадания беспилотника. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.
Детали
Также он рассказал, что в Святошинском районе столицы горят квартиры на седьмом, восьмом и девятом этажах.
В Соломенском районе пожар на открытой территории
Информации о пострадавших и жертвах пока нет.
Напомним
В Киеве в ночь на среду, 7 мая, прогремели несколько взрывов. По данным мониторинговых ресурсов, враг ударил по столице баллистикой. До этого Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
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