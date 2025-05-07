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Атака дронов по Киеву: БПЛА разрушил два верхних этажа жилого дома, в Святошинском районе горят квартиры

Киев • УНН

 • 866 просмотра

В Днепровском районе Киева дрон частично разрушил верхние этажи дома. В Святошинском районе горят квартиры, а в Соломенском районе – пожар на открытой территории.

Атака дронов по Киеву: БПЛА разрушил два верхних этажа жилого дома, в Святошинском районе горят квартиры

В Днепровском районе Киева, по предварительным данным, частично разрушены два верхних этажа жилого дома в результате попадания беспилотника. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.

Детали

Также он рассказал, что в Святошинском районе столицы горят квартиры на седьмом, восьмом и девятом этажах.

В Соломенском районе пожар на открытой территории

- отметил Ткаченко.

Информации о пострадавших и жертвах пока нет.

Напомним

В Киеве в ночь на среду, 7 мая, прогремели несколько взрывов. По данным мониторинговых ресурсов, враг ударил по столице баллистикой. До этого Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Удар по Запорожью: количество раненых возросло до 4, продолжается поисково-спасательная операция07.05.25, 00:45 • 1888 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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