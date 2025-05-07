У Києві пролунали вибухи: ворог вдарив балістикою
Київ • УНН
Вночі 7 травня у Києві пролунали вибухи. Сили ППО працюють, є загроза балістики з північно-східного напрямку.
У Києві в ніч на середу, 7 травня, пролунали кілька вибухів. Про це повідомляє УНН.
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Щонайменше три вибухи було чути близько 1:00. За даними моніторингових ресурсів, ворог вдарив по столиці балістикою.
Раніше Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Ціль на Київ!
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працюють сили ППО.
"Небезпека балістики. Перебувайте в укриттях!" - написав Кличко.
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