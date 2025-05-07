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Шахед-136

У Києві пролунали вибухи: ворог вдарив балістикою

Київ • УНН

 • 3198 перегляди

Вночі 7 травня у Києві пролунали вибухи. Сили ППО працюють, є загроза балістики з північно-східного напрямку.

У Києві пролунали вибухи: ворог вдарив балістикою

У Києві в ніч на середу, 7 травня, пролунали кілька вибухів. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Щонайменше три вибухи було чути близько 1:00. За даними моніторингових ресурсів, ворог вдарив по столиці балістикою.

Раніше Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Ціль на Київ!

- зазначили у ПС.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працюють сили ППО.

"Небезпека балістики. Перебувайте в укриттях!" - написав Кличко.

Нагадаємо

Ввечері у вівторок, 6 травня, армія рф атакувала Запоріжжя. У місті понівечені будівлі, під завалами можуть бути люди. Внаслідок ворожої атаки в одному із районів міста сталась пожежа.

В Одеській області через атаку дронів загинула людина, пошкоджено будинки06.05.25, 00:13 • 3220 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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