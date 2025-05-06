В Одеській області через атаку дронів загинула людина, пошкоджено будинки
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Одеському району пошкоджено цивільну інфраструктуру та приватні будинки. Під час ліквідації пожежі знайдено тіло загиблої людини.
На Одищині внаслідок атаки російських дронів загинула людина. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, інформує УНН.
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За його словами, внаслідок російського удару по Одеському району пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки.
В деяких місцях спалахнули пожежі, які наразі оперативно ліквідовують наші рятувальники. В одному з будинків знайдено тіло загиблої людини
Додаткова інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо
В Одесі ввечері, 5 травня, пролунали кілька вибухів. Ворог цілив по центру міста та Пересипському району. Моніторингові ресурси повідомили, що Одесу атакують до 15 "шахедів".
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