В Одесі пролунали вибухи: ворог атакує центр міста та Пересипський район
Київ • УНН
Ввечері 5 травня в Одесі пролунали вибухи. Міський голова Геннадій Труханов попередив про загрозу ударних БпЛА та повідомив про ворожу атаку на центр і Пересипський район.
В Одесі ввечері, 5 травня, пролунали кілька вибухів. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов, інформує УНН.
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О 21:55 він попередив мешканців Одеси, щоб ті перебували у безпечних місцях через загрозу застосування ударних БпЛА.
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Згодом мер Одеси розповів, що в частині міста чутно вибухи. Він додав, що ворог цілить по центру міста та Пересипському району.
Тим часом моніторингові ресурси повідомляють, що Одесу атакують до 15 "шахедів".
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