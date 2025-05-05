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На Донеччині внаслідок російського обстрілу загинула людина, є двоє поранених

Київ • УНН

 • 4042 перегляди

російська артилерія обстріляла село Іванопілля на Донеччині, вбивши 44-річного чоловіка та поранивши ще двох людей. Пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки.

На Донеччині внаслідок російського обстрілу загинула людина, є двоє поранених

У Донецькій області росіяни обстріляли з артилерії село Іванопілля. Внаслідок цього загинула одна людина, двоє зазнали поранень. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Денис Філашкін, пише УНН.

Деталі

1 загиблий і 2 поранених — такі попередні наслідки обстрілу Іванопілля Костянтинівської громади

- повідомив Філашкін.

Очільник ОВА додав, що під час обстрілу росіяни застосували ствольну артилерію.

Сьогодні вранці росіяни обстріляли село зі ствольної артилерії — убили 44-річного чоловіка

- додав Філашкін.

Окрім того, відомо про щонайменше чотири пошкоджені приватні будинки. Остаточні наслідки обстрілу з’ясовуються.

Бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь своєчасно!

 - закликав Філашкін.

Доповнення

У Донецькій області російські війська атакували Краматорськ та два населені пункти Краматорського району. Зазначається, що за добу у регіоні через ворожі обстріли 10 поранених.

Сьогодні після опівночі війська рф атакували Краматорськ, Добропілля та Беззаботівку Краматорського району. Є пошкодження в промисловій зоні

- повідомили у поліції.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські загарбники минулої доби вдарили балістикою по Херсонському району. Через ворожі атаки є загиблий та 7 поранених.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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