На Донеччині внаслідок російського обстрілу загинула людина, є двоє поранених
Київ • УНН
російська артилерія обстріляла село Іванопілля на Донеччині, вбивши 44-річного чоловіка та поранивши ще двох людей. Пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки.
У Донецькій області росіяни обстріляли з артилерії село Іванопілля. Внаслідок цього загинула одна людина, двоє зазнали поранень. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Денис Філашкін, пише УНН.
Деталі
1 загиблий і 2 поранених — такі попередні наслідки обстрілу Іванопілля Костянтинівської громади
Очільник ОВА додав, що під час обстрілу росіяни застосували ствольну артилерію.
Сьогодні вранці росіяни обстріляли село зі ствольної артилерії — убили 44-річного чоловіка
Окрім того, відомо про щонайменше чотири пошкоджені приватні будинки. Остаточні наслідки обстрілу з’ясовуються.
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Доповнення
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