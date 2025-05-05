По Херсонщині росіяни вдарили балістикою, через атаки рф є загиблий та 7 поранених
Київ • УНН
Минулої доби російські війська завдали балістичного удару по Херсонському району. Через ворожі атаки одна людина загинула, ще семеро отримали поранення.
Російські війська минулої доби вдарили балістикою по Херсонському району, через ворожі атаки є загиблий та 7 поранених, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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У Херсонській області минулої доби, зі слів Прокудіна, під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 38 населених пунктів, у тому числі Херсон.
"Також ворог здійснив ракетний удар балістикою по Херсонському району", - повідомив Прокудін.
російські військові, за його даними, били по критичній та соціальній інфраструктурі, активізували удари і по сільськогосподарській; по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 4 приватні будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарчу споруду та приватні автомобілі.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 - дістали поранення", - повідомив голова ОВА.
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