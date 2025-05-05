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По Херсонщині росіяни вдарили балістикою, через атаки рф є загиблий та 7 поранених

Київ • УНН

 • 1496 перегляди

Минулої доби російські війська завдали балістичного удару по Херсонському району. Через ворожі атаки одна людина загинула, ще семеро отримали поранення.

По Херсонщині росіяни вдарили балістикою, через атаки рф є загиблий та 7 поранених

Російські війська минулої доби вдарили балістикою по Херсонському району, через ворожі атаки є загиблий та 7 поранених, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Деталі

У Херсонській області минулої доби, зі слів Прокудіна, під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 38 населених пунктів, у тому числі Херсон.

"Також ворог здійснив ракетний удар балістикою по Херсонському району", - повідомив Прокудін.

російські військові, за його даними, били по критичній та соціальній інфраструктурі, активізували удари і по сільськогосподарській; по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 4 приватні будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарчу споруду та приватні автомобілі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 - дістали поранення", - повідомив голова ОВА.

У Херсоні вимкнуть світлофори через активність ворожих БПЛА - ОВА24.04.25, 15:13 • 4954 перегляди

Юлія Шрамко

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