У Херсоні вимкнуть світлофори через активність ворожих БПЛА - ОВА
Київ • УНН
У Херсоні вимикають світлофори через активність російських БПЛА. Це робиться для убезпечення водіїв, адже зупинка на світлофорі робить авто легкою мішенню для дронів.
Через активність ворожих БПЛА у місті у Херсоні вимкнуть світлофори. Вони зупиняють автівки, що робить транспорт легкою мішенню для російських дронів. Про це повідомив Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА передає УНН.
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За його словами, разом із військовими рішеннями Обласна військова адміністрація також вирішила вимкнути світлофори у Херсоні через активність російських дронів у місті.
Окупанти продовжують полювати на цивільні авто. Світлофор зупиняє машину, а означає - робить її легкою мішенню для російських військови
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що 18 квітня у Херсонській області через російський дроновий удар загинули двоє працівників дорожньої служби. Ворожий безпілотник влучив у спецтехніку під час виконання ремонтних робіт.