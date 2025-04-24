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Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня
11:00 • 10106 перегляди

Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

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У Херсоні вимкнуть світлофори через активність ворожих БПЛА - ОВА

Київ • УНН

 • 1068 перегляди

У Херсоні вимикають світлофори через активність російських БПЛА. Це робиться для убезпечення водіїв, адже зупинка на світлофорі робить авто легкою мішенню для дронів.

У Херсоні вимкнуть світлофори через активність ворожих БПЛА - ОВА

Через активність ворожих БПЛА у місті у Херсоні вимкнуть світлофори. Вони зупиняють автівки, що робить транспорт легкою мішенню для російських дронів. Про це повідомив Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА передає УНН. 

Деталі

За його словами, разом із військовими рішеннями Обласна військова адміністрація також вирішила вимкнути світлофори у Херсоні через активність російських дронів у місті.

Окупанти продовжують полювати на цивільні авто. Світлофор зупиняє машину, а означає - робить її легкою мішенню для російських військови

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що 18 квітня у Херсонській області через російський дроновий удар загинули двоє працівників дорожньої служби. Ворожий безпілотник влучив у спецтехніку під час виконання ремонтних робіт.

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