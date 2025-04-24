У Херсоні вимкнуть світлофори через активність ворожих БПЛА - ОВА

Через активність ворожих БПЛА у місті у Херсоні вимкнуть світлофори. Вони зупиняють автівки, що робить транспорт легкою мішенню для російських дронів. Про це повідомив Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА передає УНН.

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За його словами, разом із військовими рішеннями Обласна військова адміністрація також вирішила вимкнути світлофори у Херсоні через активність російських дронів у місті.

Окупанти продовжують полювати на цивільні авто. Світлофор зупиняє машину, а означає - робить її легкою мішенню для російських військови - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що 18 квітня у Херсонській області через російський дроновий удар загинули двоє працівників дорожньої служби. Ворожий безпілотник влучив у спецтехніку під час виконання ремонтних робіт.