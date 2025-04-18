На Херсонщині російський дрон вбив двох дорожників: деталі трагедії

У Херсонській області через російський дроновий удар загинули двоє працівників дорожньої служби. Про це інформує керівник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін, передає УНН.

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У четвер, 17 квітня о 21:51 чиновник повідомив у своєму Telegram-каналі, що повітряна атака з боку противника сталася поблизу населеного пункту Стійке.

"Там ворожий безпілотник "влучив у спецтехніку під час виконання ремонтних робіт", - написав Олександр Прокудін.

Внаслідок удару смертельні поранення дістали чоловіки, 36 та 44 - йдеться у дописі керівника ОВА.

Він також висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Нагадаємо

Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по Таврійському мікрорайону Херсона зросла до двох. Також відомо про п'ятьох поранених, серед загиблих – батько підлітка.

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