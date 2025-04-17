У Херсоні кількість загиблих через російський авіаудар зросла до двох

$41.220.04
46.820.21
ukenru
Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп
18:03 • 11634 перегляди

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

17 квітня, 15:30 • 58278 перегляди

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

Ексклюзив
17 квітня, 13:28 • 57194 перегляди

Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів

Ексклюзив
17 квітня, 13:06 • 66106 перегляди

"Діяли з квітня 2023-го": МЗС прокоментувало затримання банди сутенерів в Польщі, серед яких є українці

17 квітня, 13:01 • 65571 перегляди

росія готує нові удари по Україні напередодні Великодня і після нього - Зеленський

Ексклюзив
17 квітня, 12:16 • 59748 перегляди

Облікову ставку НБУ залишили незмінною: що це означає для цін і кредитів

17 квітня, 11:35 • 52602 перегляди

Коли очікувати зниження цін - відповідь Нацбанку

Ексклюзив
17 квітня, 09:48 • 55740 перегляди

Нацполіція посилює заходи безпеки на Великдень: чергування біля храмів та вибірковий огляд речей

Ексклюзив
17 квітня, 06:19 • 58007 перегляди

Експерт озвучив масштаб втрат від “сірої” техніки Apple: до 15 мільярдів гривень на рік

17 квітня, 06:17 • 77125 перегляди

Реєстр збитків для України: хто може подати заяву на відшкодування та які категорії відкриються до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
3.2м/с
53%
Популярнi новини

"Пропав собака на прізвисько Дружочок", або куди зник Сокур

17 квітня, 12:47 • 77228 перегляди

Король Чарльз III у Великодньому посланні: світ потребує віри, надії та любові

17 квітня, 13:03 • 22417 перегляди

Генофонд під бульдозером: чому Україна може втратити десятиліття селекційної роботи з тваринництва?

17 квітня, 13:35 • 62428 перегляди

Макрон зустрівся з Рубіо і спецпредставником Трампа, попередньо поговоривши з Зеленським

17 квітня, 13:51 • 11735 перегляди

Прощавай "Калаш", привіт Bren 2 "Sich". ЗСУ отримають нову стрілецьку зброю

17 квітня, 15:11 • 14488 перегляди
Публікації

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

17 квітня, 15:30 • 58273 перегляди

Генофонд під бульдозером: чому Україна може втратити десятиліття селекційної роботи з тваринництва?

17 квітня, 13:35 • 62459 перегляди

"Пропав собака на прізвисько Дружочок", або куди зник Сокур

17 квітня, 12:47 • 77262 перегляди

Під кулями та сонцем: як українські сади змінюються попри війну
Ексклюзив

17 квітня, 05:54 • 116531 перегляди

Топ речей, які потребують заміни частіше, ніж ви думаєте

17 квітня, 05:10 • 125157 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Київ

Донецька область

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Вчені розкрили таємницю зникнення вуглецевих метеоритів під час занурення в атмосферу Землі

18:27 • 4060 перегляди

Король Чарльз III у Великодньому посланні: світ потребує віри, надії та любові

17 квітня, 13:03 • 22451 перегляди

"Довга фаза Лоліти": Наталі Портман розповіла про сексуалізацію в дитинстві під час зйомок у Голлівуді

17 квітня, 09:32 • 26773 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

16 квітня, 09:21 • 121663 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 63413 перегляди
Актуальне

TikTok

9K720 Iskander

Facebook

МіГ-31

Telegram

У Херсоні кількість загиблих через російський авіаудар зросла до двох

Київ • УНН

 • 8738 перегляди

Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по Таврійському мікрорайону Херсона зросла до двох. Також відомо про п'ятьох поранених, серед загиблих – батько підлітка.

У Херсоні кількість загиблих через російський авіаудар зросла до двох

Відомо про п’ятьох поранених і двох загиблих у Херсоні після російської атаки на Таврійський мікрорайон, що в Центральному районі міста, 17 квітня. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, пише УНН.

На жаль, маємо вже двох загиблих внаслідок сьогоднішнього авіаційного удару з боку російських терористів по Центральному району Херсона. Поранення, несумісні з життям, дістав 55-річний чоловік – батько підлітка у тяжкому стані, за життя якого борються наші лікарі

- заявив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Нагадаємо

Вранці російські війська вдарили по Херсону з авіації. 15-річна дитина отримала тяжкі поранення, лікарі борються за її життя. Також постраждали троє чоловіків.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Херсон
Brent
$67.65
Bitcoin
$85,070.10
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,328.40
Ethereum
$1,588.85