У Херсоні кількість загиблих через російський авіаудар зросла до двох

Відомо про п’ятьох поранених і двох загиблих у Херсоні після російської атаки на Таврійський мікрорайон, що в Центральному районі міста, 17 квітня. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, пише УНН.

На жаль, маємо вже двох загиблих внаслідок сьогоднішнього авіаційного удару з боку російських терористів по Центральному району Херсона. Поранення, несумісні з життям, дістав 55-річний чоловік – батько підлітка у тяжкому стані, за життя якого борються наші лікарі - заявив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Нагадаємо

Вранці російські війська вдарили по Херсону з авіації. 15-річна дитина отримала тяжкі поранення, лікарі борються за її життя. Також постраждали троє чоловіків.