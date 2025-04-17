В Херсоне количество погибших из-за российского авиаудара возросло до двух

Известно о пятерых раненых и двоих погибших в Херсоне после российской атаки на Таврический микрорайон, что в Центральном районе города, 17 апреля. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, пишет УНН.

К сожалению, у нас уже двое погибших в результате сегодняшнего авиационного удара со стороны российских террористов по Центральному району Херсона. Ранения, несовместимые с жизнью, получил 55-летний мужчина – отец подростка в тяжелом состоянии, за жизнь которого борются наши врачи - заявил глава городской военной администрации Роман Мрочко.

Напомним

Утром российские войска ударили по Херсону из авиации. 15-летний ребенок получил тяжелые ранения, врачи борются за его жизнь. Также пострадали трое мужчин.