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росіяни вдарили по Херсону з авіації: тяжко поранено 15-річну дитину

Київ • УНН

 • 6942 перегляди

Вранці росіяни вдарили по Херсону. 15-річна дитина отримала важкі поранення, лікарі борються за її життя. Також постраждали троє чоловіків, один з них буде лікуватися амбулаторно.

росіяни вдарили по Херсону з авіації: тяжко поранено 15-річну дитину

Вранці російські війська вдарили по Херсону з авіації. 15-річна дитина отримала тяжкі поранення, лікарі борються за її життя. Також постраждали троє чоловіків. Про це повідомили голова Херсонської МВА Роман Мрочко та у Херсонській ОВА у четвер у Telegram, пише УНН.

Близько 10.30 російські авіація завдала удару по Центральному району Херсона. Тяжкі поранення отримала дитина 15 років - мінно-вибухову та відкриту черепно-мозкову травми. Наразі лікарі борються за її життя

- написав Мрочко.

Також, з його слів, двоє чоловіків 1997 і 1966 р.н. звернулись до медиків по допомогу. В обох мінно-вибухова травма. Наразі триває дообстеження.

За даними Херсонської ОВА, згодом до лікарні доставили ще одного постраждалого через російський авіаудар по Херсону. "У 56-річного чоловіка - вибухова травма та уламкове поранення грудної клітини. Його стан - легкий, тож надалі потерпілий лікуватиметься амбулаторно", - ідеться у повідомленні.

У Херсоні російський дрон атакував "швидку": поранені медики17.04.25, 10:59 • 3400 переглядiв

Юлія Шрамко

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