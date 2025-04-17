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У Херсоні російський дрон атакував "швидку": поранені медики

Київ • УНН

 • 3278 перегляди

Російські війська атакували Дніпровський район Херсона дроном, пошкодивши автомобіль швидкої допомоги. Постраждали фельдшер та водій, розпочато розслідування.

У Херсоні російський дрон атакував "швидку": поранені медики

У Херсоні російські війська атакували швидку допомогу дроном, постраждали двоє медиків, повідомили у четвер у Херсонській обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, вранці 17 квітня російські військові здійснили удар по Дніпровському району міста Херсон за допомогою безпілотника. Внаслідок скидання вибухового пристрою було пошкоджено автомобіль швидкої медичної допомоги.

"У результаті атаки постраждав фельдшер та водій карети швидкої", - повідомили у прокуратурі.

Транспортний засіб зазнав значних пошкоджень.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріляли Херсонщину: 1 людина загинула та 15 осіб поранено, серед них дитина17.04.25, 08:04 • 2878 переглядiв

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