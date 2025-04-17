В Херсоне российский дрон атаковал "скорую": ранены медики

В Херсоне российские войска атаковали скорую помощь дроном, пострадали двое медиков, сообщили в четверг в Херсонской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, утром 17 апреля российские военные нанесли удар по Днепровскому району города Херсон с помощью беспилотника. В результате сброса взрывного устройства был поврежден автомобиль скорой медицинской помощи.

"В результате атаки пострадал фельдшер и водитель кареты скорой", - сообщили в прокуратуре.

Транспортное средство получило значительные повреждения.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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