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В Херсоне российский дрон атаковал "скорую": ранены медики

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Российские войска атаковали Днепровский район Херсона дроном, повредив автомобиль скорой помощи. Пострадали фельдшер и водитель, начато расследование.

В Херсоне российский дрон атаковал "скорую": ранены медики

В Херсоне российские войска атаковали скорую помощь дроном, пострадали двое медиков, сообщили в четверг в Херсонской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, утром 17 апреля российские военные нанесли удар по Днепровскому району города Херсон с помощью беспилотника. В результате сброса взрывного устройства был поврежден автомобиль скорой медицинской помощи.

"В результате атаки пострадал фельдшер и водитель кареты скорой", - сообщили в прокуратуре.

Транспортное средство получило значительные повреждения.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополняется...

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