Обстреляли Херсонщину: 1 человек погиб и 15 человек ранены, среди них ребенок

Вражеские силы обстреляли Херсонскую область, в результате чего 1 человек погиб, еще 15 получили ранения, из них - 1 ребенок. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По информации, под ударами оказались жилые кварталы, а также объекты критической и социальной инфраструктуры. В результате обстрелов разрушены или повреждены 20 многоквартирных и 17 частных домов. Кроме того, разрушены газопроводы, хозяйственные постройки, а также несколько автомобилей – как служебных, так и частных.

Среди населенных пунктов, оказавшихся под огнем, в частности Антоновка, Инженерное, Зеленовка, Садовое, Камышаны, Белозерка, Станислав, Широкая Балка, Ромашково, Александровка, Дарьевка, Понятовка, Никольское, Новодмитровка, Берислав, Дудчаны, Новорайск, Саблуковка, Шляховое, Монастырское, Осокоровка, Нововоронцовка, Качкаровка, Новоалександровка, Днепровское, Кизомыс, Костирка, Львове, Одрадокаменка, Ольговка, Приднепровское, Токаревка, Томарино, Тягинка, Красный Маяк и город Херсон. Применялась как ствольная артиллерия, так и авиация.

К сожалению, стало известно, что один человек погиб, еще 15 получили ранения. Среди пострадавших есть один ребенок.

Враг целенаправленно продолжает атаковать гражданское население и разрушать объекты. Власти призывают жителей области быть максимально осторожными, соблюдать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

Напомним

16 апреля россияне обстреляли Херсон, разрушив ледовую арену. Погиб мужчина, ранены мирные жители, повреждены дома и транспортные средства.

В Херсоне 41-летняя женщина получила ранение в результате атаки вражеского дрона