Обстреляли Херсонщину: 1 человек погиб и 15 человек ранены, среди них ребенок

$41.180.14
46.610.42
ukenru
Базовые юридические вещи почти доработаны: Зеленский о соглашении об ископаемых
16 апреля, 18:28 • 21580 просмотра

Базовые юридические вещи почти доработаны: Зеленский о соглашении об ископаемых

16 апреля, 11:59 • 75205 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

16 апреля, 11:16 • 168292 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
16 апреля, 11:15 • 86908 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
16 апреля, 10:31 • 130930 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

16 апреля, 08:19 • 90605 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 143404 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 124942 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 39285 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 63066 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
4.8м/с
52%
Популярные новости

В Днепре прогремели взрывы

16 апреля, 19:12 • 13298 просмотра

Оккупанты ударили ракетой по Изюму, есть раненые

16 апреля, 19:32 • 6006 просмотра

Массированная атака дронов продолжается: в Днепре раздаются взрывы

16 апреля, 19:41 • 9434 просмотра

В Днепре из-за атаки БпЛА повреждены дома, двое детей пострадали - ОВА

16 апреля, 20:03 • 7454 просмотра

В Днепре террористический удар: погибла женщина, ранен младенец

16 апреля, 20:47 • 3682 просмотра
публикации

Топ вещей, которые нуждаются в замене чаще, чем вы думаете

05:10 • 52 просмотра

Слив об обыске: сотрудница АРМА могла действовать "по указанию", но признаться в этом побоится

16 апреля, 14:30 • 46081 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

16 апреля, 11:16 • 168288 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 156304 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

16 апреля, 07:15 • 143402 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 98529 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 41669 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 41944 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 42361 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 44183 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Обстреляли Херсонщину: 1 человек погиб и 15 человек ранены, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Террористические войска обстреляли Херсонщину, повредив жилые кварталы и инфраструктуру. Один человек погиб, 15 получили ранения, среди них 1 ребенок, много разрушений.

Обстреляли Херсонщину: 1 человек погиб и 15 человек ранены, среди них ребенок

Вражеские силы обстреляли Херсонскую область, в результате чего 1 человек погиб, еще 15 получили ранения, из них - 1 ребенок. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По информации, под ударами оказались жилые кварталы, а также объекты критической и социальной инфраструктуры. В результате обстрелов разрушены или повреждены 20 многоквартирных и 17 частных домов. Кроме того, разрушены газопроводы, хозяйственные постройки, а также несколько автомобилей – как служебных, так и частных.

Среди населенных пунктов, оказавшихся под огнем, в частности Антоновка, Инженерное, Зеленовка, Садовое, Камышаны, Белозерка, Станислав, Широкая Балка, Ромашково, Александровка, Дарьевка, Понятовка, Никольское, Новодмитровка, Берислав, Дудчаны, Новорайск, Саблуковка, Шляховое, Монастырское, Осокоровка, Нововоронцовка, Качкаровка, Новоалександровка, Днепровское, Кизомыс, Костирка, Львове, Одрадокаменка, Ольговка, Приднепровское, Токаревка, Томарино, Тягинка, Красный Маяк и город Херсон. Применялась как ствольная артиллерия, так и авиация.

К сожалению, стало известно, что один человек погиб, еще 15 получили ранения. Среди пострадавших есть один ребенок.

Враг целенаправленно продолжает атаковать гражданское население и разрушать объекты. Власти призывают жителей области быть максимально осторожными, соблюдать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

Напомним

16 апреля россияне обстреляли Херсон, разрушив ледовую арену. Погиб мужчина, ранены мирные жители, повреждены дома и транспортные средства.

В Херсоне 41-летняя женщина получила ранение в результате атаки вражеского дрона13.04.25, 21:46 • 4793 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
Берислав
Херсон
Brent
$66.47
Bitcoin
$83,995.30
S&P 500
$5,245.11
Tesla
$237.27
Газ TTF
$35.31
Золото
$3,357.09
Ethereum
$1,584.89