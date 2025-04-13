В Херсоне 41-летняя женщина получила ранение в результате атаки вражеского дрона
Киев • УНН
В Херсоне в результате атаки дрона ранена 41-летняя женщина. Врачи оказали ей помощь, от госпитализации она отказалась. Обстрелы жилых районов продолжаются ежедневно.
В Херсоне ранена женщина в результате атаки вражеского дрона. Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.
Детали
В Херсоне прогремели взрывы. Следовательно, во время очередного удара беспилотника в городе пострадала местная жительница.
41-летняя женщина получила ранения в результате взрыва - врачи зафиксировали у нее минно-взрывную травму и признаки острой стрессовой реакции. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь.
Несмотря на пережитый шок, женщина отказалась от госпитализации и осталась дома.
Обстрелы жилых районов в Херсонской области продолжаются ежедневно. Местные власти призывают жителей не пренебрегать сигналами тревоги и по возможности находиться в укрытиях.
Напомним
В результате интенсивных вражеских атак на Херсонскую область за минувшие сутки погибли 3 человека, еще 7 получили ранения. Под огнем оказались десятки городов и сел, повреждена гражданская инфраструктура.
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