У Херсоні 41-річна жінка отримала поранення внаслідок атаки ворожого дрона
Київ • УНН
У Херсоні внаслідок атаки дрона поранено 41-річну жінку. Лікарі надали їй допомогу, від госпіталізації вона відмовилася. Обстріли житлових районів тривають щодня.
У Херсоні поранено жінку внаслідок атаки ворожого дрона. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.
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У Херсоні прогриміли вибухи. Відтак, під час чергового удару безпілотника у місті постраждала місцева мешканка.
41-річна жінка отримала поранення внаслідок вибуху - лікарі зафіксували у неї мінно-вибухову травму та ознаки гострої стресової реакції. Медики надали постраждалій необхідну допомогу.
Попри пережитий шок, жінка відмовилась від госпіталізації та залишилася вдома.
Обстріли житлових районів на Херсонщині тривають щодня. Місцева влада закликає жителів не нехтувати сигналами тривоги та за можливості перебувати в укриттях.
Нагадаємо
Унаслідок інтенсивних ворожих атак на Херсонську область за минулу добу загинули 3 людини, ще 7 отримали поранення. Під вогнем опинилися десятки міст і сіл, пошкоджено цивільну інфраструктуру.
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