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Обстріляли Херсонщину: 1 людина загинула та 15 осіб поранено, серед них дитина

Київ • УНН

 • 2660 перегляди

Терористичні війська обстріляли Херсонщину, пошкодивши житлові квартали та інфраструктуру. Одна людина загинула, 15 отримали поранення, серед них 1 дитина, багато руйнувань.

Обстріляли Херсонщину: 1 людина загинула та 15 осіб поранено, серед них дитина

Ворожі сили обстріляли Херсонщину, внаслідок чого 1 людина загинула, ще 15 дістали поранення, з них - 1 дитина. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

За інформацією, під ударами опинились житлові квартали, а також об’єкти критичної та соціальної інфраструктури. Внаслідок обстрілів зруйновано або пошкоджено 20 багатоквартирних і 17 приватних будинків. Окрім того, зазнали руйнувань газопроводи, господарські споруди, а також кілька автомобілів – як службових, так і приватних.

Серед населених пунктів, що опинились під вогнем, зокрема Антонівка, Інженерне, Зеленівка, Садове, Комишани, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Ромашкове, Олександрівка, Дар'ївка, Понятівка, Микільське, Новодмитрівка, Берислав, Дудчани, Новорайськ, Саблуківка, Шляхове, Монастирське, Осокорівка, Нововоронцовка, Качкарівка, Новоолександрівка, Дніпровське, Кізомис, Костирка, Львове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Придніпровське, Токарівка, Томарине, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.Застосовувалася як ствольна артилерія, так і авіація.

На жаль, стало відомо, що одна людина загинула, ще 15 отримали поранення. Серед постраждалих є одна дитина.

Ворог цілеспрямовано продовжує атакувати цивільне населення та руйнувати об’єкти. Влада закликає мешканців області бути максимально обережними, дотримуватись сигналів повітряної тривоги та залишатися в укриттях.

Нагадаємо

16 квітня росіяни обстріляли Херсон, зруйнувавши льодову арену. Загинув чоловік, поранені мирні жителі, пошкоджені будинки та транспортні засоби.

У Херсоні 41-річна жінка отримала поранення внаслідок атаки ворожого дрона13.04.25, 21:46 • 4821 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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