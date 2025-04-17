россияне ударили по Херсону из авиации: тяжело ранен 15-летний ребенок
Киев • УНН
Утром россияне ударили по Херсону. 15-летний ребенок получил тяжелые ранения, врачи борются за его жизнь. Также пострадали трое мужчин, один из них будет лечиться амбулаторно.
Утром российские войска ударили по Херсону с авиации. 15-летний ребенок получил тяжелые ранения, врачи борются за его жизнь. Также пострадали трое мужчин. Об этом сообщили председатель Херсонской ГВА Роман Мрочко и в Херсонской ОВА в четверг в Telegram, пишет УНН.
Около 10.30 российская авиация нанесла удар по Центральному району Херсона. Тяжелые ранения получил ребенок 15 лет - минно-взрывную и открытую черепно-мозговую травмы. Сейчас врачи борются за его жизнь
Также, по его словам, двое мужчин 1997 и 1966 г.р. обратились к медикам за помощью. У обоих минно-взрывная травма. Сейчас продолжается дообследование.
По данным Херсонской ОВА, впоследствии в больницу доставили еще одного пострадавшего из-за российского авиаудара по Херсону. "У 56-летнего мужчины - взрывная травма и осколочное ранение грудной клетки. Его состояние - легкое, поэтому в дальнейшем пострадавший будет лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.
В Херсоне российский дрон атаковал "скорую": ранены медики17.04.25, 10:59 • 1716 просмотров