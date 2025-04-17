россияне ударили по Херсону из авиации: тяжело ранен 15-летний ребенок

Утром российские войска ударили по Херсону с авиации. 15-летний ребенок получил тяжелые ранения, врачи борются за его жизнь. Также пострадали трое мужчин. Об этом сообщили председатель Херсонской ГВА Роман Мрочко и в Херсонской ОВА в четверг в Telegram, пишет УНН.

Около 10.30 российская авиация нанесла удар по Центральному району Херсона. Тяжелые ранения получил ребенок 15 лет - минно-взрывную и открытую черепно-мозговую травмы. Сейчас врачи борются за его жизнь