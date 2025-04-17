"росія кожен день і кожну ніч використовує, щоб убивати": Зеленський показав наслідки нічної атаки рф

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічні атаки російських військ, у тому числі на Дніпро та Одесу, зазначивши, що "росія кожен день і кожну ніч використовує, щоб убивати", і наголосивши на необхідності і дали чинити тиск на державу-агресора, і показав наслідки атаки рф, пише УНН.

Деталі

"Важка ніч була в Дніпрі – удар російських дронів. По звичайних будинках, по звичайній цивільній інфраструктурі. Триває розбір завалів. Зараз у лікарнях міста 16 людей, загалом 28 людей постраждали, зокрема чотири дитини. Усім надається допомога. На жаль, три людини були вбиті цим російським ударом, і серед них – дівчина, Вероніка, лише 17 років їй було… Мої співчуття рідним та близьким", - повідомив Зеленський.

Президент додав, що російські загарбники також завдали удару безпілотниками по Одесі. Внаслідок цього троє людей зазнали поранень. Також пошкоджені будинки, аптека та церква. Також було завдано ударів авіабомбами по Сумщині та балістичними ракетами по Харківщині й Донеччині.

Глава держави вкотре наголосив, що надані партнерами оборонні пакети рятують життя людей. Він закликав і надалі тиснути на державу-агресора.

"Кожен оборонний пакет партнерів для України зараз, усі форми підтримки світом нашої стійкості – це буквально захист життів. росія кожен день і кожну ніч використовує, щоб убивати. Треба тиснути на вбивць і допомагати життю, щоб припинити цю війну та гарантувати надійний мир", - наголосив президент.

Доповнення

У Повітряних силах повідомили, що росія вночі запустила по Україні п'ять ракет, у тому числі дві балістичні, та 75 безпілотників, збито 25 дронів, 30 - не досягли цілей. Через атаку рф постраждали чотири області.