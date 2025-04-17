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рф атакувала Україну 2 балістичними "Іскандерами" та ще 3 ракетами і 75 безпілотниками: збито 25 дронів

Київ • УНН

 • 3268 перегляди

Вночі 17 квітня РФ атакувала Україну ракетами та 75 безпілотниками. Збито 25 дронів, 30 імітаторів втрачено. Постраждали Донеччина, Харківщина, Сумщина та Дніпропетровщина.

рф атакувала Україну 2 балістичними "Іскандерами" та ще 3 ракетами і 75 безпілотниками: збито 25 дронів

росія вночі запустила по Україні 5 ракет, у тому числі дві балістичні, та 75 безпілотників, збито 25 дронів, 30 - не досягли цілей, через атаку рф постраждали чотири області, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 17 квітня ворог завдав удару двома балістичними ракетами "Іскандер-М" (із Ростовської області - рф), трьома зенітними керованими ракетами С-300/400 (із ТОТ Луганської області), а також 75-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків (Курськ, Міллерово - рф, Чауда - Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 25 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та центрі країни

- повідомили в ПС ЗСУ у соцмережах.

30 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Сумщина та Дніпропетровщина", - ідеться у повідомленні.

Донеччина

За даними поліції Донеччини, минулої доби окупанти атакували Лиман дронами та артилерією - поранили людину. Загалом в області через ворожі обстріли за добу одна людина загинула - у Покровську, шість зазнали поранень. Влучання зафіксовано в 10 населених пунктах.

Харківщина

У Харківській області місто Ізюм напередодні ввечері зазнало ракетного та дронового удару російських військ, відомо про 7 постраждалих, ще 10 людей через ворожу атаку постраждало напередодні у селі Оскіл.

Сумщина

За даними ДСНС, росіяни атакували БпЛА села Степанівської та Садівської громад Сумського району на Сумщині. Як уточнили в ОВА, ворог сьогодні вночі атакував ці села "Шахедами". Рятувальники обстежили території й ліквідували виявлені осередки пожеж. Пошкоджені приватні домогосподарства, автомобілі, нежитлові будівлі. Попередньо загиблих і травмованих немає.

Дніпропетровщина

Масованої атаки ворожих БпЛА зазнало Дніпро. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, серед них - дитина. Поранення отримали 30 місцевих жителів, серед них п'ятеро дітей. За даними прокуратури, пошкоджено багатоповерхові і приватні житлові будинки, заклад освіти, адмінбудівлі, гуртожитки, підприємство, автомобілі.

Юлія Шрамко

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