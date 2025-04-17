Ворог атакував Дніпро: троє загиблих, серед них дитина та 30 поранених, зокрема 5 дітей

У Дніпрі через терористичну атаку загинули 3 осіб, серед них дитина. Також 30 людей, з них 5 дитини отримали поранення. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

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У ніч на четвер місто Дніпро завдали удару по місту за допомогою безпілотників, що призвело до численних жертв та руйнувань.

За офіційною інформацією, загинуло троє мешканців, серед них - дитина. Ще 30 людей дістали поранення, зокрема 5 дітей. Постраждалі наразі отримують медичну допомогу, стан деяких оцінюється як важкий.

Унаслідок атаки зазнали ушкоджень житлові будинки, студентські гуртожитки, будівля навчального закладу та підприємство харчової промисловості. Знищено та пошкоджено кілька автівок. У місті спалахнули пожежі, які охопили різні райони. На місцях працювали рятувальники: до ліквідації наслідків було залучено 173 фахівці ДСНС та майже 40 одиниць спецтехніки.

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Вчора ввечері терористи обстріляли Дніпро.

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