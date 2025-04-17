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Враг атаковал Днепр: трое погибших, среди них ребенок и 30 раненых, в том числе 5 детей

Киев • УНН

 • 818 просмотра

В Днепре в результате террористической атаки погибли три человека, среди них ребенок. Ранения получили 30 человек, в том числе 5 детей, повреждены дома и инфраструктура.

Враг атаковал Днепр: трое погибших, среди них ребенок и 30 раненых, в том числе 5 детей

В Днепре из-за террористической атаки погибли 3 человека, среди них ребенок. Также 30 человек, из них 5 ребенка получили ранения. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

В ночь на четверг город Днепр нанесли удар по городу с помощью беспилотников, что привело к многочисленным жертвам и разрушениям.

По официальной информации, погибли трое жителей, среди них – ребенок. Еще 30 человек получили ранения, в том числе 5 детей. Пострадавшие сейчас получают медицинскую помощь, состояние некоторых оценивается как тяжелое.

В результате атаки повреждены жилые дома, студенческие общежития, здание учебного заведения и предприятие пищевой промышленности. Уничтожены и повреждены несколько автомобилей. В городе вспыхнули пожары, охватившие разные районы. На местах работали спасатели: к ликвидации последствий были привлечены 173 специалиста ГСЧС и около 40 единиц спецтехники.

Напомним

Вчера вечером террористы обстреляли Днепр.

В результате атаки рф в Днепре двое погибших и 16 раненых, среди них есть дети17.04.25, 00:14 • 1764 просмотра

Юлия Котвицкая

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