Враг атаковал Днепр: трое погибших, среди них ребенок и 30 раненых, в том числе 5 детей

В Днепре из-за террористической атаки погибли 3 человека, среди них ребенок. Также 30 человек, из них 5 ребенка получили ранения. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

В ночь на четверг город Днепр нанесли удар по городу с помощью беспилотников, что привело к многочисленным жертвам и разрушениям.

По официальной информации, погибли трое жителей, среди них – ребенок. Еще 30 человек получили ранения, в том числе 5 детей. Пострадавшие сейчас получают медицинскую помощь, состояние некоторых оценивается как тяжелое.

В результате атаки повреждены жилые дома, студенческие общежития, здание учебного заведения и предприятие пищевой промышленности. Уничтожены и повреждены несколько автомобилей. В городе вспыхнули пожары, охватившие разные районы. На местах работали спасатели: к ликвидации последствий были привлечены 173 специалиста ГСЧС и около 40 единиц спецтехники.

Напомним

Вчера вечером террористы обстреляли Днепр.

В результате атаки рф в Днепре двое погибших и 16 раненых, среди них есть дети