В результате атаки рф в Днепре двое погибших и 16 раненых, среди них есть дети
Киев • УНН
В Днепре увеличилось количество жертв до двух. Погибла пожилая женщина, также известно о 16 раненых, среди которых трое детей.
В Днепре увеличилось количество жертв до 2 человек после очередной атаки оккупантов. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
К сожалению, в Днепре уже известно об еще одной погибшей. Жизнь потеряла пожилая женщина.
По состоянию на этот час известно о 16 пострадавших. Среди них – трое детей: девочка девяти месяцев и мальчики шести и одиннадцати лет. К счастью, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
Медики продолжают работать. Следовательно, пятеро взрослых были госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.
Напомним
В Днепре прогремела серия взрывов. Из-за вражеского удара погибла молодая женщина, а среди раненых есть 9-месячный младенец.
В Днепре террористический удар: погибла женщина, ранен младенец16.04.25, 23:47 • 1220 просмотров