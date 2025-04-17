В результате атаки рф в Днепре двое погибших и 16 раненых, среди них есть дети

В Днепре увеличилось количество жертв до 2 человек после очередной атаки оккупантов. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

К сожалению, в Днепре уже известно об еще одной погибшей. Жизнь потеряла пожилая женщина.

По состоянию на этот час известно о 16 пострадавших. Среди них – трое детей: девочка девяти месяцев и мальчики шести и одиннадцати лет. К счастью, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Медики продолжают работать. Следовательно, пятеро взрослых были госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.

Напомним

В Днепре прогремела серия взрывов. Из-за вражеского удара погибла молодая женщина, а среди раненых есть 9-месячный младенец.

В Днепре террористический удар: погибла женщина, ранен младенец