В Днепре террористический удар: погибла женщина, ранен младенец
Киев • УНН
В Днепре в результате террористического удара погибла молодая женщина, среди раненых есть 9-месячный младенец. Медики оказали девочке помощь на месте, ее состояние удовлетворительное.
В Днепре в результате террористического удара погибла молодая женщина, среди раненых есть младенец. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По словам главы Днепровской ОВА, предварительно известно о семи пострадавших, среди которых – 9-месячная девочка.
Медики оказали младенцу необходимую помощь на месте трагедии, ее состояние сейчас оценивается как удовлетворительное.
Также, к сожалению, из-за вражеского обстрела погибла молодая женщина.
Напомним
Ранее было передано, что в городе Днепр прогремела серия взрывов. В результате данной вражеской атаки БпЛА в городе возникли пожары и были повреждены жилые дома. Кроме того, двое детей получили ранения.
В Днепре из-за атаки БпЛА повреждены дома, двое детей пострадали - ОВА16.04.25, 23:03 • 2112 просмотров