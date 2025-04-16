В Днепре террористический удар: погибла женщина, ранен младенец

В Днепре в результате террористического удара погибла молодая женщина, среди раненых есть младенец. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По словам главы Днепровской ОВА, предварительно известно о семи пострадавших, среди которых – 9-месячная девочка.

Медики оказали младенцу необходимую помощь на месте трагедии, ее состояние сейчас оценивается как удовлетворительное.

Также, к сожалению, из-за вражеского обстрела погибла молодая женщина.

Напомним

Ранее было передано, что в городе Днепр прогремела серия взрывов. В результате данной вражеской атаки БпЛА в городе возникли пожары и были повреждены жилые дома. Кроме того, двое детей получили ранения.

В Днепре из-за атаки БпЛА повреждены дома, двое детей пострадали - ОВА