В Днепре из-за атаки БпЛА повреждены дома, двое детей пострадали - ОВА
Киев • УНН
В результате атаки БпЛА в Днепре возникли пожары и повреждены жилые дома. По предварительным данным, двое детей получили ранения, власти уточняют информацию.
В Днепре из-за атаки БпЛА произошло несколько пожаров, пострадали двое детей. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Повреждены жилые дома. По предварительной информации, пострадали двое детей. Все данные уточняем
Он подчеркнул, что воздушная тревога все еще продолжается и призвал позаботиться о безопасности.
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