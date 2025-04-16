В Днепре из-за атаки БпЛА повреждены дома, двое детей пострадали - ОВА

В Днепре из-за атаки БпЛА произошло несколько пожаров, пострадали двое детей. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Повреждены жилые дома. По предварительной информации, пострадали двое детей. Все данные уточняем - сообщил Лысак.

Он подчеркнул, что воздушная тревога все еще продолжается и призвал позаботиться о безопасности.

Массированная атака дронов продолжается: в Днепре раздаются взрывы