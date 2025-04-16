У Дніпрі через атаку БпЛА пошкоджено будинки, двоє дітей постраждали - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок атаки БпЛА у Дніпрі виникли пожежі та пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, двоє дітей отримали поранення, влада уточнює інформацію.
У Дніпрі через атаку БпЛА сталося кілька пожеж, постраждали двоє дітей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждали двоє дітей. Всі дані уточнюємо
Він наголосив, що повітряна тривога все ще продовжується і закликав подбати про безпеку.
Масована атака дронів триває: у Дніпрі лунають вибухи16.04.25, 22:41 • 5202 перегляди