У Дніпрі через атаку БпЛА пошкоджено будинки, двоє дітей постраждали - ОВА

У Дніпрі через атаку БпЛА сталося кілька пожеж, постраждали двоє дітей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждали двоє дітей. Всі дані уточнюємо - повідомив Лисак.

Він наголосив, що повітряна тривога все ще продовжується і закликав подбати про безпеку.

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