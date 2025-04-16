Масована атака дронів триває: у Дніпрі лунають вибухи
Київ • УНН
У Дніпрі повідомляють про вибухи та часткове зникнення світла внаслідок атаки ворожих безпілотників. Повітряні сили раніше попереджали про рух дронів на місто.
Атака ворожих безпілотників на Дніпро триває - місті лунають вибухи, передає УНН із посиланням на місцеві Telegram-канали.
"Гучно. Серія вибухів", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними Telegram-каналів, у Дніпрі після вибухів частково зникло світло.
Наразі дана інформаці офіційно не підтверджена.
У Дніпрі пролунали вибухи16.04.25, 22:12 • 10390 переглядiв
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У Повітряних силах попередили, що на Дніпро рухаються ворожі безпілотники.