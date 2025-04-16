Масована атака дронів триває: у Дніпрі лунають вибухи

Атака ворожих безпілотників на Дніпро триває - місті лунають вибухи, передає УНН із посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Гучно. Серія вибухів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Telegram-каналів, у Дніпрі після вибухів частково зникло світло.

Наразі дана інформаці офіційно не підтверджена.

У Дніпрі пролунали вибухи

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