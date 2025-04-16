У Дніпрі прогриміли вибухи. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Повітряну тривогу не ігноруємо.

Подбайте про безпечні місця. Бережіть себе та близьких - заявив Лисак.

Нагадаємо

Раніше Повітряні Сили інформували щодо виявлення ворожих БпЛА в даній області.

У Дніпрі пролунали вибухи: попередньо, пошкоджено приватні будинки та авто