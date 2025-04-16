У Дніпрі пролунали вибухи
Київ • УНН
У Дніпрі прогриміли вибухи, про що повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Дніпрі прогриміли вибухи. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Раніше Повітряні Сили інформували щодо виявлення ворожих БпЛА в даній області.
У Дніпрі пролунали вибухи: попередньо, пошкоджено приватні будинки та авто08.04.25, 23:09 • 16371 перегляд