В Днепре прогремели взрывы. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Воздушную тревогу не игнорируем.

Позаботьтесь о безопасных местах. Берегите себя и близких - заявил Лысак.

Напомним

Ранее Воздушные Силы информировали об обнаружении вражеских БпЛА в данной области.

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто