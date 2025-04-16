В Днепре прогремели взрывы
Киев • УНН
В Днепре прогремели взрывы, о чем сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В Днепре прогремели взрывы. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Воздушную тревогу не игнорируем.
Позаботьтесь о безопасных местах. Берегите себя и близких
Напомним
Ранее Воздушные Силы информировали об обнаружении вражеских БпЛА в данной области.
В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто08.04.25, 23:09 • 16252 просмотра