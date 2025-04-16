Массированная атака дронов продолжается: в Днепре раздаются взрывы
Киев • УНН
В Днепре сообщают о взрывах и частичном исчезновении света в результате атаки вражеских беспилотников. Воздушные силы ранее предупреждали о движении дронов на город.
Атака вражеских беспилотников на Днепр продолжается - в городе раздаются взрывы, передает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"Громко. Серия взрывов", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным Telegram-каналов, в Днепре после взрывов частично исчез свет.
В настоящее время данная информация официально не подтверждена.
В Днепре прогремели взрывы16.04.25, 22:12 • 3152 просмотра
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В Воздушных силах предупредили, что на Днепр двигаются вражеские беспилотники.