Массированная атака дронов продолжается: в Днепре раздаются взрывы

Атака вражеских беспилотников на Днепр продолжается - в городе раздаются взрывы, передает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Громко. Серия взрывов", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Telegram-каналов, в Днепре после взрывов частично исчез свет.

В настоящее время данная информация официально не подтверждена.

В Днепре прогремели взрывы

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